Рапекта Денис Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рапекта Денис

Место рождения

Мосты, Мостовский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мосты, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рапекта Евгений Денисович

Мать ребёнка: Рапекта (Евсович) Анна Павловна

Рождение ребёнка
12.05.2011

Дочь: Рапекта Варвара Денисовна

Мать ребёнка: Рапекта (Евсович) Анна Павловна

Бракосочетание
16.01.2016

Жена: Рапекта (Евсович) Анна Павловна

Мосты, Мостовский район, Гродненская область

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