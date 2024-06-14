Рапекта Денис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рапекта Евгений Денисович
Мать ребёнка: Рапекта (Евсович) Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.05.2011
Дочь: Рапекта Варвара Денисовна
Мать ребёнка: Рапекта (Евсович) Анна Павловна
Бракосочетание
16.01.2016