Борисова (Потапова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1930 по 1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Николай
Рождение ребёнка
15.09.1923
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амельчук Александра
Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1930 по 1931