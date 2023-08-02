Борисова (Потапова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Потапова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1930 по 1931

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Борисов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амельчук Александра

Отец ребёнка: Борисов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Иван Дмитриевич

Смерть
С 1930 по 1931
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