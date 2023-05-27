Пушкарская Галина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956
Отец: Пушкарский Захар
Мать: Александра
Рождение ребёнка
30.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малецкий Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малецкий Вячеслав Васильевич