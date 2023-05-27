Пушкарская Галина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарская Галина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956

Отец: Пушкарский Захар

Мать: Александра

Рождение ребёнка
30.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малецкий Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малецкий Вячеслав Васильевич

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