Рачков Пётр Иванов
мужской, родился 1797, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1849, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Рачков Яков Петров1823 г.р.
Рачков Василий Петров1833 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рачков Яков Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: ?
Смерть
1849
Место жительства
1850