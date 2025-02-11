Рачков Пётр Иванов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Рачков Пётр Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1849, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Рачков Яков Петров1823 г.р.
Рачков Василий Петров1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рачков Яков Петров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рачков Василий Петров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1849
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

111 Семья

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