Золотов Владимир Савватиевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Фея Владимировна
Мать ребёнка: Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Клешнина (Золотова) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна
Смерть
Неизвестно