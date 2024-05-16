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Золотов Владимир Савватиевич

Место рождения

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1887

Отец: Золотов Савватий Капитонович

Мать: Золотова (Копничева) Александра Андреевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Фея Владимировна

Мать ребёнка: Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Клешнина (Золотова) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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