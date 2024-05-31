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Варенцова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Иван Купец

Рождение ребёнка
27.10.1876

Дочь: Маркелова / Маркеллова (Варенцова) Зинаида

Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1879

Сын: Варенцов Сергей

Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец

Рождение ребёнка
Между 01.06.1881 и 01.06.1882

Дочь: (Варенцова) Антонина

Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец

Рождение ребёнка
08.07.1885

Дочь: (Варенцова) Ольга

Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец

Рождение ребёнка
10.05.1890

Сын: Варенцов Николай

Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец

Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: (Варенцова) Мария

Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Варенцов Владимир

Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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