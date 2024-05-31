Варенцова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варенцов Иван Купец
Рождение ребёнка
27.10.1876
Дочь: Маркелова / Маркеллова (Варенцова) Зинаида
Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец
Рождение ребёнка
31.01.1879
Сын: Варенцов Сергей
Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец
Рождение ребёнка
Между 01.06.1881 и 01.06.1882
Дочь: (Варенцова) Антонина
Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец
Рождение ребёнка
08.07.1885
Дочь: (Варенцова) Ольга
Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец
Рождение ребёнка
10.05.1890
Сын: Варенцов Николай
Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: (Варенцова) Мария
Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец
Рождение ребёнка
20.06.1895
Сын: Варенцов Владимир
Отец ребёнка: Варенцов Иван Купец
Смерть
Неизвестно