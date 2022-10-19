Новосильцева (Новосильцова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцева (Новосильцова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

12.10.1882

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Новосильцов Петр Александрович

Мать: (Лачинова) Аграфена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Глебов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
08.10.1818

Сын: Глебов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович

Смерть
12.10.1882
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

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