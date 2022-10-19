Новосильцева (Новосильцова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти12.10.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
08.10.1818
Отец ребёнка: Глебов Михаил Петрович
Смерть
12.10.1882
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия