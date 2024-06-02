Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1904

Дата смерти

08.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1904

Отец: Уваров Дмитрий Иванов

Мать: Уварова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Николай Данилович

Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Валентин Данилович

Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович

Бракосочетание
29.01.1923

Муж: Чернышев Данил Феофанович

Актовая запись №80, книга актов гражданского состояния о браке по Курьинскому сельсовету Курьинского района Алтайской губернии за 1923 год (Ф.Р.-1755 Оп.3 Д.97. Л.80, 80об.
Рождение ребёнка
11.11.1923

Сын: Чернышев Кузьма Данилович

Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович

Актовая запись от 12 ноября 1923 года, №1348, Ф.Р-1755. Оп.1 Д.381, Л.170, 170об
Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Чернышов Василий Данилович

Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович

Смерть
08.11.1983
Похороны
Неизвестно

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