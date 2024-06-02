Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1904
Дата смерти08.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1904
Отец: Уваров Дмитрий Иванов
Мать: Уварова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Николай Данилович
Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Валентин Данилович
Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович
Бракосочетание
29.01.1923
Актовая запись №80, книга актов гражданского состояния о браке по Курьинскому сельсовету Курьинского района Алтайской губернии за 1923 год (Ф.Р.-1755 Оп.3 Д.97. Л.80, 80об.
Рождение ребёнка
11.11.1923
Сын: Чернышев Кузьма Данилович
Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович
Актовая запись от 12 ноября 1923 года, №1348, Ф.Р-1755. Оп.1 Д.381, Л.170, 170об
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Чернышов Василий Данилович
Отец ребёнка: Чернышев Данил Феофанович
Смерть
08.11.1983
Похороны
Неизвестно