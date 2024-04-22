Прошунина (Аносова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрошунина (Аносова) Мария Андреевна

Прошунина (Аносова) Мария Андреевна

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.02.1898

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898

Отец: Аносов Андрей Тихонович

Мать: Аносова Матрена Яковлевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Образование
09.01.1912
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
окончила церковно-приходскую школу (2 класса)
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
07.04.1919

Сын: Прошунин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
?.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рождение ребёнка
17.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошунин Павел Кондратьевич

Смерть
1974
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close