Прошунина (Аносова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1898
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898
Отец: Аносов Андрей Тихонович
Образование
09.01.1912
окончила церковно-приходскую школу (2 класса)
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
07.04.1919
Сын: Прошунин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Прошунин Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
?.07.1936
Рождение ребёнка
17.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974