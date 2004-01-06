Новиков Арсентий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1930
Дата смерти06.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930
Рождение ребёнка
12.04.1956
Дочь: Новикова Антонина Арсентьевна
Мать ребёнка: Новикова Алимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1958
Дочь: Заёкина Ирина Арсентьевна
Мать ребёнка: Новикова Алимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
15.07.1967
Сын: Новиков Вадим Арсентьевич
Мать ребёнка: Новикова Алимпиада Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2004