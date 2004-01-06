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Новиков Арсентий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1930

Дата смерти

06.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930

Отец: Новиков Кузьма Иванович

Мать: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.04.1956

Дочь: Новикова Антонина Арсентьевна

Мать ребёнка: Новикова Алимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
18.05.1958

Дочь: Заёкина Ирина Арсентьевна

Мать ребёнка: Новикова Алимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
15.07.1967

Сын: Новиков Вадим Арсентьевич

Мать ребёнка: Новикова Алимпиада Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Алимпиада Федоровна

Смерть
06.01.2004
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