Клюкина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Анна Михайловна

Место рождения

Пияичное

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1874

Муж: Клюкин Павел Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кр. Единоверческая Златоустовская церковь с. Селитьбы
Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: (Клюкина) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Клюкин Павел Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1878

Сын: Клюкин Михаил Павлов

Отец ребёнка: Клюкин Павел Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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