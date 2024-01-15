Клюкина Анна Михайловна
Место рожденияПияичное
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1874
Кр. Единоверческая Златоустовская церковь с. Селитьбы
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: (Клюкина) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Клюкин Павел Васильев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1878
Сын: Клюкин Михаил Павлов
Отец ребёнка: Клюкин Павел Васильев
Смерть
Неизвестно