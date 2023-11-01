Пичугин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1962

Отец: не указан

Мать: Пичугина Александра Николаевна

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