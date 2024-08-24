Штинникова Агропина (Агрипина) Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтинникова Агропина (Агрипина) Иродионовна

Штинникова Агропина (Агрипина) Иродионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штинников Василий Ефимович

Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

Отец ребёнка: Штинников Василий Ефимович

В метрике д. 3-ая Григорьевская
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.