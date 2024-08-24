Штинникова Агропина (Агрипина) Иродионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1887
Дочь: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна
Отец ребёнка: Штинников Василий Ефимович
В метрике д. 3-ая Григорьевская
Смерть
Неизвестно