Васенёва (Каткова) Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасенёва (Каткова) Арина Васильевна

Васенёва (Каткова) Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Катков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
17.09.1938

Дочь: Герчикова (Васенёва) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Васенёв Василий Егорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.