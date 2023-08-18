Васенёва (Каткова) Арина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Катков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
17.09.1938
Дочь: Герчикова (Васенёва) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Васенёв Василий Егорович
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно