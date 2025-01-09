Катова (Носова) Прасковья Логиновна
женский, родилась Около 1822, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1840
ОтецНосов Логин СтепановичОколо 1801 г.р.
МатьНосова ДомнаОколо 1802 г.р.
Супруги
Катов Андрей ГавриловичОколо 1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Носов Логин Степанович
Мать: Носова Домна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1840 ст.
Смерть
После 1840