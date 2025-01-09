Катова (Носова) Прасковья Логиновна Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Катова (Носова) Прасковья Логиновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1822, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1840

Отец
Носов Логин СтепановичОколо 1801 г.р.
Мать
Носова ДомнаОколо 1802 г.р.
Супруги
Катов Андрей ГавриловичОколо 1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Носов Логин Степанович

Мать: Носова Домна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
02.02.1840 ст.

Муж: Катов Андрей Гаврилович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1840

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