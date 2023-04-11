Суседко Аэлита Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суседко Аэлита Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павленко Фёдор Артёмович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суседко Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суседко Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суседко Евгений

Смерть
Неизвестно

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