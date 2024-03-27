Талипова (Ислямова) Абдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения196
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
196
Отец: Ислямов Абдулла
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности