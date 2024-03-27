Талипова (Ислямова) Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипова (Ислямова) Абдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

196

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
196

Отец: Ислямов Абдулла

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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