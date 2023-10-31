Маслов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Бульканова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1925

Сын: Маслов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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