Маслов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Бульканова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1925
Сын: Маслов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно