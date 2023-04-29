Полушкина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Павел
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Полушкин Василий Куприянович
Отец ребёнка: Полушкин Куприян Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Анастасия Куприяновна
Отец ребёнка: Полушкин Куприян Феоктистович
Смерть
Неизвестно