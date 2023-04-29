Полушкина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкина Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Полушкин Василий Куприянович

Отец ребёнка: Полушкин Куприян Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полушкина Анастасия Куприяновна

Отец ребёнка: Полушкин Куприян Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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