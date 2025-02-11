Немоловский Владимир Иванович 13.06.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Немоловский Владимир Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.06.1868, Выгнанка, Волинська область

умер 09.07.1909

Мать
Немоловская (Нацкая (Надская)) Ольга Матвеевна1837 г.р.
Отец
Немоловский Иван Иванович23.02.1830 г.р.
Супруги
Немоловский (Кухаренко) Валентина12.02.1881 г.р.
Немоловская (Кагаровская) ИлларияНеизвестно г.р.
Дети
Савина (Немоловская) Галина Владимировна05.05.1896 г.р.
Яковлева (Немоловская) Евгения Владимировна05.01.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1868

Отец: Немоловский Иван Иванович

Мать: Немоловская (Нацкая (Надская)) Ольга Матвеевна

Выгнанка, Волинська область

Таможенник, сначала на Украине (во Львове?), затем в Средней Азии (Ташкент?). Переведен за обыск высокопоставленного лица.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немоловская (Кагаровская) Иллария

Работа или профессия
Между 1890 и 1909

Таможенник, сначала на Украине (во Львове?), затем в Средней Азии (Самарканд/Ташкент?). Переведен за обыск высокопоставленного лица.

Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Савина (Немоловская) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Немоловская (Кагаровская) Иллария

22 Апреля ст/ст

Бракосочетание
02.02.1900

Жена: Немоловский (Кухаренко) Валентина

Рождение ребёнка
05.01.1901

Дочь: Яковлева (Немоловская) Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина

Россия

22 Декабря 1900 г. по ст/ст

Рождение ребёнка
15.07.1902

Дочь: Кудрина (Немоловская) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина

2 Июля 1902 ст/ст

Рождение ребёнка
15.01.1904

Дочь: Бранрова (Немоловская) Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина

Рождение ребёнка
20.05.1905

Дочь: Ксенофонтова (Немоловская) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина

7 Мая по ст/ст

Работа или профессия
Между 1907 и 1909
Самарканд, Самаркандское управление воинских начальств, Самаркандская область

Коллежский секретарь таможенной службы

Смерть
09.07.1909

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