Немоловский Владимир Иванович
мужской, родился 13.06.1868, Выгнанка, Волинська область
умер 09.07.1909
МатьНемоловская (Нацкая (Надская)) Ольга Матвеевна1837 г.р.
ОтецНемоловский Иван Иванович23.02.1830 г.р.
Супруги
Немоловский (Кухаренко) Валентина12.02.1881 г.р.
Немоловская (Кагаровская) ИлларияНеизвестно г.р.
Дети
Савина (Немоловская) Галина Владимировна05.05.1896 г.р.
Яковлева (Немоловская) Евгения Владимировна05.01.1901 г.р.Показать еще 3
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Рождение
13.06.1868
Выгнанка, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Между 1890 и 1909
Рождение ребёнка
05.05.1896
Дочь: Савина (Немоловская) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Немоловская (Кагаровская) Иллария
Бракосочетание
02.02.1900
Рождение ребёнка
05.01.1901
Дочь: Яковлева (Немоловская) Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина
Россия
Рождение ребёнка
15.07.1902
Дочь: Кудрина (Немоловская) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина
Рождение ребёнка
15.01.1904
Дочь: Бранрова (Немоловская) Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина
Рождение ребёнка
20.05.1905
Дочь: Ксенофонтова (Немоловская) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Немоловский (Кухаренко) Валентина
Работа или профессия
Между 1907 и 1909
Самарканд, Самаркандское управление воинских начальств, Самаркандская область
Смерть
09.07.1909
Таможенник, сначала на Украине (во Львове?), затем в Средней Азии (Ташкент?). Переведен за обыск высокопоставленного лица.