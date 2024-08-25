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Шумилова Вера Ивановна

Место рождения

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143 (из записи о браке)
Бракосочетание
23.04.1806

Муж: Золотарёв Терентий Гурьевич

ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Рождение ребёнка
25.05.1806

Сын: Золотарёв Карп Терентьевич

Отец ребёнка: Золотарёв Терентий Гурьевич

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Смерть
Неизвестно

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