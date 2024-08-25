Шумилова Вера Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143 (из записи о браке)
Бракосочетание
23.04.1806
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Рождение ребёнка
25.05.1806
Сын: Золотарёв Карп Терентьевич
Отец ребёнка: Золотарёв Терентий Гурьевич
Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 143
Смерть
Неизвестно