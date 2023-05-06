(Лаптева) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лаптева) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1958

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1958

Отец: Лаптев Владимир Михайлович

Мать: не указана

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