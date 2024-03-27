Алькеевский Хисаметдин
Место рожденияд. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисамиев Хамит
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно