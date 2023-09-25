Ершова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1982

Отец: Антипин Дмитрий Иннокентьевич

Мать: Антипина Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Виталий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Виталий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Ангелина Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
18.10.2009

Дочь: Ершова Мария Витальевна

Отец ребёнка: Ершов Виталий Викторович

Рождение ребёнка
09.09.2017

Сын: Ершов Арсений Витальевич

Отец ребёнка: Ершов Виталий Викторович

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