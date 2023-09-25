Ершова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Ангелина Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
18.10.2009
Дочь: Ершова Мария Витальевна
Отец ребёнка: Ершов Виталий Викторович
Рождение ребёнка
09.09.2017
Отец ребёнка: Ершов Виталий Викторович