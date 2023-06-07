Назимутдинов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Назимутдинов Миназ Камалетдинович
Мать ребёнка: ?
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?