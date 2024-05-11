Веселовский Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВеселовский Николай

Веселовский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Веселовский Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Веселовский Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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