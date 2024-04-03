Бахарев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1929
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929
Отец: Бахарев Федор Никитович
Мать: Ххх ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.09.1952
Сын: Бахарев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.