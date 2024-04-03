Бахарев Михаил Федорович 17.09.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1929

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929

Отец: Бахарев Федор Никитович

Мать: Ххх ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.09.1952

Сын: Бахарев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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