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Кислякова Лариса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.90

Сын: Тагаев Артем Владимирович

Отец ребёнка: Тагаев Владимир Николаевич

Рождение
29.11.1965

Отец: Кисляков Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.1994

Дочь: Тагаева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Тагаев Владимир Николаевич

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