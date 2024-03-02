Кислякова Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.90
Сын: Тагаев Артем Владимирович
Отец ребёнка: Тагаев Владимир Николаевич
Рождение
29.11.1965
Отец: Кисляков Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1994
Дочь: Тагаева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Тагаев Владимир Николаевич