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Styers Thomas Jr Walter
Styers Thomas Jr Walter
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Styers Stillborn Twin To Thomas
1874 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Styers Stillborn Twin To Thomas
Мать:
?
Смерть
1992
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