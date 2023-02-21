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Гончаров Адриан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гончаров Яков Леонтьев

Мать: Гончарова Лукерия Лукина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гончарова Афонасия Адриановна

Мать ребёнка: Гончарова Марья Козмина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Клепцова Евдокия Адриановна

Мать ребёнка: Гончарова Марья Козмина

Смерть
Неизвестно
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