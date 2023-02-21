Гончаров Адриан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Гончаров Яков Леонтьев
Мать: Гончарова Лукерия Лукина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гончарова Афонасия Адриановна
Мать ребёнка: Гончарова Марья Козмина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Клепцова Евдокия Адриановна
Мать ребёнка: Гончарова Марья Козмина
Смерть
Неизвестно