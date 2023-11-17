Лутьянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Лукьян
Мать: Михайлова Наталья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Михайлов Андрей
Мать ребёнка: Васильева Екатерина
Уварниково, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1838
Сын: Петр
Мать ребёнка: Васильева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Екатерина
Смерть
Неизвестно