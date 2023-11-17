Лутьянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутьянов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Лукьян

Мать: Михайлова Наталья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Михайлов Андрей

Мать ребёнка: Васильева Екатерина

Уварниково, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1838

Сын: Петр

Мать ребёнка: Васильева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Екатерина

Смерть
Неизвестно
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