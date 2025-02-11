Злобина Матрёна Тимофеевна 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Злобина Матрёна Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1790

умерла Неизвестно

Дети
(Злобина) Зиновия Павловна1821 г.р.
Злобин Андрей Павлович1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Злобина) Зиновия Павловна

Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Злобин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Злобин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Злобин Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович

Смерть
Неизвестно

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