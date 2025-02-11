Злобина Матрёна Тимофеевна
женский, родилась 1790
умерла Неизвестно
Дети
(Злобина) Зиновия Павловна1821 г.р.
Злобин Андрей Павлович1826 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Злобина) Зиновия Павловна
Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Злобин Павел Венедиктович
Смерть
Неизвестно