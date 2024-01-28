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Костин Александр Платонович

Место рождения

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Костин Иван Александрович

Мать ребёнка: Костина Пелагея Феодоровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Костин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Костина Пелагея Феодоровна

Рождение ребёнка
28.03.1883

Сын: Костин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Костина Пелагея Феодоровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные: дер.Глебовой крестьянин Иван Иванович Забырин и солдатская жена Анна Антоновна Королёва, священник андрей Лебедев
Рождение ребёнка
17.04.1885

Сын: Костин Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Костина Пелагея Феодоровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крёстные: села Речицы крестьянин Феодот Феодорович Рябушкин и села Карпова крестьянская жена Анна Феодоровна Самохвалова, священик андрей Лебедев
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Костин Василий Александрович

Мать ребёнка: Костина Пелагея Феодоровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1892 ст.

Сын: Костин Николай Александрович

Мать ребёнка: Костина Пелагея Феодоровна

Крёстные: крестьянский сын Григорий Ильич Чибритов и крестьянская девица Пелагия Ильина Чибритова
Смерть
Неизвестно

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