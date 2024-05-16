Яговдик Мария Семеновна 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яговдик Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Яговдик Семен Моисеевич

Мать: Яговдик Ева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенда Константин Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1948

Дочь: Голенда Лидия Констатиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Голенда Анатолий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1996

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