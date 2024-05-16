Яговдик Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Яговдик Семен Моисеевич
Мать: Яговдик Ева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1948
Дочь: Голенда Лидия Констатиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Голенда Анатолий Константинович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1996