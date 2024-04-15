Романченко Наталия Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1904 ст.
Дочь: Агапия Антоновна
Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ2-Z?i=794&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.
Дочь: Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHK-1?i=749&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.10.1906 ст.
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS42-P?i=884&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.02.1908 ст.
Дочь: Марина Антоновна
Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-H?i=249&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно