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Романченко Наталия Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1904 ст.

Дочь: Агапия Антоновна

Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ2-Z?i=794&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.

Дочь: Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHK-1?i=749&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.10.1906 ст.

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS42-P?i=884&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.02.1908 ст.

Дочь: Марина Антоновна

Отец ребёнка: Романченко Антон Илларионович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-H?i=249&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романченко Антон Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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