неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Иван Алексеевич (1703 — ?) Предположительно1 , родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил пономарем, а затем — дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья... Показать все
Смерть
Неизвестно