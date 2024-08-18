Кузнецов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: не указана

в МК 1831 ему 47 лет, он сочетается вторым браком с вдовой
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Кузнецов Афанасий Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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