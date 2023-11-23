Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1768
Отец: Иван Алексеев
Мать: Екатерина Иосифова
Иван Иванович (1768 - ?) Родился в семье пономаря села Закедья Ростовского уезда Ивана Алексеевича. В 1785 определен в пономаря в то же село. В 1788 за непосвящением в стихарь взят на военную службу, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Фекла Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Иоаннова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Фекла Иоаннова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Фекла Иоаннова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Фекла Иоаннова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Фекла Иоаннова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Фекла Иоаннова
Бракосочетание
09.11.1823
Жена: Надежда Дмитриева
Смерть
Неизвестно