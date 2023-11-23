Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Иван Алексеев

Мать: Екатерина Иосифова

Иван Иванович (1768 - ?) Родился в семье пономаря села Закедья Ростовского уезда Ивана Алексеевича. В 1785 определен в пономаря в то же село. В 1788 за непосвящением в стихарь взят на военную службу, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Фекла Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закедский Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Фекла Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Иоаннова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Фекла Иоаннова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Фекла Иоаннова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Фекла Иоаннова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Фекла Иоаннова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Фекла Иоаннова

Бракосочетание
09.11.1823

Жена: Надежда Дмитриева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.