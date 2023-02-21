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Рубаненко Надежда Викторовна
Рубаненко Надежда Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1977
Пол
Женский
Отец
Рубаненко Виктор Николаевич
1942 г.р.
Мать
Николенко Ольга Николаевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НP
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1977
Отец:
Рубаненко Виктор Николаевич
Мать:
Николенко Ольга Николаевна
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