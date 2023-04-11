Минаков Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1913
Дата смертиВычислено 1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1941
Дочь: Самарцева (Минакова) Эвелина Сергеевна
Мать ребёнка: Минакова (Каймина) Анна Константивна
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1949 ст.
Дочь: Лухманова (Минакова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Минакова (Каймина) Анна Константивна
Смерть
Вычислено 1983