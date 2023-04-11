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Минаков Сергей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1913

Дата смерти

Вычислено 1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минакова (Каймина) Анна Константивна

Рождение ребёнка
24.05.1941

Дочь: Самарцева (Минакова) Эвелина Сергеевна

Мать ребёнка: Минакова (Каймина) Анна Константивна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1949 ст.

Дочь: Лухманова (Минакова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Минакова (Каймина) Анна Константивна

Смерть
Вычислено 1983

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