Тарасова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1948

Дата смерти

23.11.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1948

Отец: Галушко Иван

Мать: Галушко Раиса Борисовна

Рождение ребёнка
15.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1974

Дочь: Тарасов Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Тарасов Виталий Васильевич

Смерть
23.11.2001

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