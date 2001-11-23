Тарасова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1948
Дата смерти23.11.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1948
Отец: Галушко Иван
Мать: Галушко Раиса Борисовна
Рождение ребёнка
15.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1974
Дочь: Тарасов Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Тарасов Виталий Васильевич
Смерть
23.11.2001