(Чуваш) Александра Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853
Отец ребёнка: Чуваш Афанасий Иванович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Чуваш Афанасий Иванович
с. Большая Таяба
МК 1873
Смерть
Неизвестно