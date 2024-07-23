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(Чуваш) Александра Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуваш Афанасий Иванович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Чуваш Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Чуваш Афанасий Иванович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1873

Сын: Чуваш Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Чуваш Афанасий Иванович

с. Большая Таяба
МК 1873
Смерть
Неизвестно

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