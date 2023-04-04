Австрейх Геннадий
Место рождения
Дата рождения29.07.1932
Дата смерти27.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932
Отец: Австрейх Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.1965
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург