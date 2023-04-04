Австрейх Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвстрейх Геннадий

Австрейх Геннадий

avatar

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

29.07.1932

Дата смерти

27.01.1965

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932

Отец: Австрейх Абрам

Мать: Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.01.1965
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.