Зыков ПЕТР ФИЛИППОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков ПЕТР ФИЛИППОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Зыков Филипп Евдокимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова АГАФЬЯ

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Зыков ЛАРИОН ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова АГАФЬЯ

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Зыков АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова АГАФЬЯ

Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Зыков ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова АГАФЬЯ

Смерть
Неизвестно

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