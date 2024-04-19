Зыков ПЕТР ФИЛИППОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Зыков Филипп Евдокимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова АГАФЬЯ
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Зыкова АГАФЬЯ
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Мать ребёнка: Зыкова АГАФЬЯ
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Мать ребёнка: Зыкова АГАФЬЯ
Смерть
Неизвестно