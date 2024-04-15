Ермоленко Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.
Сын: Ермоленко Фома Максимович
Отец ребёнка: Ермоленко Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Евфимий Максимович
Отец ребёнка: Ермоленко Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно