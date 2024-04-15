Ермоленко Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.

Сын: Ермоленко Фома Максимович

Отец ребёнка: Ермоленко Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Евфимий Максимович

Отец ребёнка: Ермоленко Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Максим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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