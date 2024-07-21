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Карабань Фома Константинович

Место рождения

Большой Полсвиж, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Карабань Константин

Мать: не указана

Большой Полсвиж, Лепельский район, Витебская область
Заболотская волость, Лепельский уезд, Витебская губерния
Призыв на военную службу
1922
Попал в плен (военное)
1943
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
Ранение
1944
Ушачский район, Витебская область
Военная служба
С 13.03.1944 по 28.06.1944
Партизанский отряд имени Пацея бригады имени Сталина
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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