Карабань Фома Константинович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Карабань Константин
Мать: не указана
Заболотская волость, Лепельский уезд, Витебская губерния
Призыв на военную службу
1922
Попал в плен (военное)
1943
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
Ранение
1944
Ушачский район, Витебская область
Военная служба
С 13.03.1944 по 28.06.1944
Партизанский отряд имени Пацея бригады имени Сталина
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно