Пелагея Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Платонов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно