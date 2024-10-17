Пелагея Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Платонов

Отец ребёнка: не указан

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: не указан

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: не указан

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: не указан

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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