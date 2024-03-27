Бадиатуллин Зиннятулла
Место рожденияс.Новый Мочалей Горьковской обл
Дата рождения1903
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бадиятулла
с.Новый Мочалей Горьковской обл
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима
Рождение ребёнка
17.01.1928
Дочь: Шакирова Ханифя Зинятулловна
Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима
с.Старый Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1934
Сын: Бадиатуллин Эктемь
Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима
Рождение ребёнка
10.02.1935
Дочь: Гельжэйре
Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бадиатуллин Мактасип
Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валидя
Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима
Смерть
?.09.1942
пропал без вести
Во время войны