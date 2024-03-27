Бадиатуллин Зиннятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадиатуллин Зиннятулла

Место рождения

с.Новый Мочалей Горьковской обл

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бадиятулла

Мать: не указана

с.Новый Мочалей Горьковской обл
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бадиатуллин Абдулгани

Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима

Рождение ребёнка
17.01.1928

Дочь: Шакирова Ханифя Зинятулловна

Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима

с.Старый Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1934

Сын: Бадиатуллин Эктемь

Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима

Рождение ребёнка
10.02.1935

Дочь: Гельжэйре

Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бадиатуллин Мактасип

Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валидя

Мать ребёнка: Бадиатуллина Хатима

Смерть
?.09.1942
пропал без вести
Во время войны
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