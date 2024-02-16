Пулькина Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пулькина Любовь Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

30.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Первый Муж Егор

Мать: Алена

Рождение ребёнка
25.04.1928

Сын: Пулькин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1932

Дочь: Чернова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович

село Сытовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулькин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулькин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пулькин Михаил Иванович

Смерть
30.11.1950
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