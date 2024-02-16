Пулькина Любовь Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти30.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Первый Муж Егор
Мать: Алена
Рождение ребёнка
25.04.1928
Сын: Пулькин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1932
Дочь: Чернова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович
село Сытовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пулькин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пулькин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1950