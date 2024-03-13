Куликова (Пестрякова) Алёна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Пестрякова) Алёна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1974

Отец: Пестряков Владимир

Мать: Пестрякова Елена

Рождение ребёнка
07.01.1995

Сын: Сидоров Евгений Павлович

Отец ребёнка: Сидоров Павел Анатольевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.2002

Дочь: Куликова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Сергей Сергеевич

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