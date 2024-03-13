Куликова (Пестрякова) Алёна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1974
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1974
Отец: Пестряков Владимир
Мать: Пестрякова Елена
Рождение ребёнка
07.01.1995
Отец ребёнка: Сидоров Павел Анатольевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.2002
Дочь: Куликова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно